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10:30 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Четверо детей отравились угарным газом во время пожара в Уфе

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ГУ МЧС России по РБ Пресс-служба
Фото: ГУ МЧС России по РБ | Пресс-служба
Ляйсан Закирова

В Уфе в ночном пожаре на улице Блюхера, 19 пострадали шесть человек. Поздно вечером загорелась квартира на первом этаже. Из-за сильного задымления помещений и подъезда огнеборцам пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и применять тактическую вентиляцию. Благодаря слаженным действиям огонь был оперативно ликвидирован на площади 20 квадратных метра.

Звенья газодымозащитной службы спасли 18 человек, в том числе четверых детей при помощи спасательных устройств. Еще 50 жильцов, среди которых 10 детей, самостоятельно покинули свои квартиры до приезда пожарных.

К сожалению, без последствий не обошлось. Пострадали 6 человек, в том числе 4 ребенка. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия работает экспертно-испытательная пожарная лаборатория. Дознаватели устанавливают причину возгорания и размер материального ущерба, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Ранее стало известно, что в селе Аскино местный житель погиб от отравления угарным газом в собственном гараже. 

ГУ МЧС России по РБ Пресс-служба
ГУ МЧС России по РБ Пресс-служба
Фото: ГУ МЧС России по РБ | Пресс-служба
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