Житель Башкирии погиб от отравления угарным газом в гараже

Динис Юсупов напомнил, что выхлопные газы накапливаются в замкнутом пространстве за секунды. Человек чувствует лишь лёгкую сонливость и слабость, а потом теряет сознание. Смертельная концентрация может наступить за 2–3 минуты. Шансов выбраться практически нет.

Поэтому нельзя запускать двигатель в закрытом пространстве и спать в машине с работающим мотором.

Ранее «Башинформ» публиковал пояснения специалистов, почему нельзя закрывать вентиляцию в квартире.