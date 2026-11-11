Житель Башкирии погиб от отравления угарным газом в гараже

Динис Юсупов напомнил, что выхлопные газы накапливаются в замкнутом пространстве за секунды. Человек чувствует лишь лёгкую сонливость и слабость, а потом теряет сознание. Смертельная концентрация может наступить за 2–3 минуты. Шансов выбраться практически нет.
Поэтому нельзя запускать двигатель в закрытом пространстве и спать в машине с работающим мотором.
Ранее «Башинформ» публиковал пояснения специалистов, почему нельзя закрывать вентиляцию в квартире.
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