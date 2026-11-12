В Уфе за сезон электросамокатов произошло 29 аварий

В Уфе за сезон электросамокатов 2026 года произошло 29 ДТП с их участием. Из них 18 аварий произошли с арендными самокатами, 11 – с частными. Такие данные на совещании в мэрии озвучил начальник управления транспорта и связи администрации города Олег Хмарин. По его словам, статистика по сравнению с 2025 годом ухудшилась. Тогда произошло 25 аварий, 23 из которых произошли на арендованных самокатах, а два — на личных.

«По статистике, классифицируются два основных вида ДТП: наезд на пользователя самоката и наезд на пешехода. Пострадавшие чаще всего обращаются в медучреждения с травмами головы, позвоночника и верхних конечностей», – отметил Олег Хмарин.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Дуванском районе мать пойдет под суд за гибель сына на электросамокате.