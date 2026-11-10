В Башкирии мать пойдет под суд за гибель сына на электросамокате

В Дуванском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы. Ее обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для жизни, из-за которых погиб ее сын.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, в июле 2026 года женщина купила подростку электросамокат. Устройство по своим характеристикам относилось к мопедам: для управления им требовались водительские права категории «М», которые выдаются только с 16 лет. Несмотря на это, мать разрешала сыну ездить на нем по дорогам общего пользования.
В сентябре этого года женщина встретила мальчика на дороге и позволила ему продолжить поездку. В тот же день подросток попал в ДТП с автомобилем «ВАЗ» и скончался в больнице от полученных травм. Уголовное дело направили в суд.
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