В Башкирии в лесах заблудились 160 грибников

С начала осени в Башкирии заблудились 160 человек, из них 13 детей. Со стартом грибного сезона в Центр обработки вызовов поступило более 90 сообщений о потерявшихся на природе, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.
Так, накануне в Давлекановском районе мужчина ушел за грибами и не вернулся. Телефон оставил дома. К счастью, он смог самостоятельно найти дорогу. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Гафурийском районе мужчина вечером заплутал в лесу.
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