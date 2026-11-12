В Башкирии в лесах заблудились 160 грибников

С начала осени в Башкирии заблудились 160 человек, из них 13 детей. Со стартом грибного сезона в Центр обработки вызовов поступило более 90 сообщений о потерявшихся на природе, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Так, накануне в Давлекановском районе мужчина ушел за грибами и не вернулся. Телефон оставил дома. К счастью, он смог самостоятельно найти дорогу. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Гафурийском районе мужчина вечером заплутал в лесу.