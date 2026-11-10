В Башкирии мужчина потерялся в темном лесу

В Гафурийском районе мужчина заблудился в лесу. Информация о происшествии поступила в Центр обработки вызовов Системы-112 накануне вечером. История закончилась благополучно: «потеряшка» смог сам найти дорогу. Медицинская помощь ему не потребовалась, сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели напоминают: даже в знакомом лесу можно сбиться с пути. Отправляясь за грибами или на прогулку, важно брать с собой заряженный телефон, сообщать близким маршрут и время возвращения, одеваться ярко, запоминать ориентиры (дороги, линии электропередачи, ручьи и т. д.), не уходить далеко в незнакомую местность. Если потерялись – звоните 112 и оставайтесь на месте. Не пытайтесь выйти самостоятельно.

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