В Башкирии суд лишил прав шестерых водителей из-за проблем со зрением

Все они состоят на учете у врача-офтальмолога. Заболевания этих граждан входят в официальный перечень противопоказаний к управлению автомобилем, однако у них на руках были действующие водительские удостоверения различных категорий.
По данным пресс-службы прокуратуры РБ, управление транспортом такими водителями создает реальную угрозу ДТП и причинения вреда жизни, здоровью и имуществу других людей.
Надзорное ведомство направило в суд иски о прекращении права управления. Суд полностью удовлетворил требования прокурора, аннулировав водительские права всех шести граждан.
Ранее в Уфе на проспекте Октября маршрутка врезалась в ограждение.
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