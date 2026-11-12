В Башкирии суд лишил прав шестерых водителей из-за проблем со зрением

Все они состоят на учете у врача-офтальмолога. Заболевания этих граждан входят в официальный перечень противопоказаний к управлению автомобилем, однако у них на руках были действующие водительские удостоверения различных категорий.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, управление транспортом такими водителями создает реальную угрозу ДТП и причинения вреда жизни, здоровью и имуществу других людей.

Надзорное ведомство направило в суд иски о прекращении права управления. Суд полностью удовлетворил требования прокурора, аннулировав водительские права всех шести граждан.

Ранее в Уфе на проспекте Октября маршрутка врезалась в ограждение.