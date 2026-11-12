Компания из Башкирии провернула махинацию с покупкой недвижимости

Прокуратура Сибая провела проверку информации Уральского главного управления Банка России о нецелевом использовании субъектами малого и среднего предпринимательства заёмных средств. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Выяснилось, что в рамках господдержки малого и среднего предпринимательства юридическое лицо получило целевой микрозаем на 3,9 млн рублей. Деньги предназначались для пополнения оборотных средств, чтобы купить землю и нежилое помещение в Сибае.
Но предусмотренные договором объекты недвижимости компания не купила, а документы, подтверждающие целевое использование займа, в установленный срок не представила. Таким образом, деньги использовались не по назначению.
Проверка также выявила признаки номинального участия в деятельности организации её руководителя. Прокуратура направила материалы в орган предварительного расследования.
По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное образование юридического лица через подставных лиц» («п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и «Мошенничество в особо крупном размере «ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры города.
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