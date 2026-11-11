В Башкирии главный бухгалтер присваивала зарплату «мёртвой души»

Поводом для обращения в суд послужил вступивший в законную силу приговор, которым бывший главный бухгалтер филиала учреждения в Белорецке, Учалах и ряда районов республики приговором суда признана виновной по статье «мошенничество» в хищении денег путем фиктивного трудоустройства работника на должность уборщика.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, фактически мужчина трудовые обязанности не выполнял, а по предварительной договоренности передал главному бухгалтеру свою банковскую карту, на которую поступала зарплата. Полученные деньги женщина присваивала. Ущерб учреждению составил свыше 730 тысяч рублей.

Несмотря на совершенное преступление, приказом учреждения служащая была уволена по собственному желанию. Не согласившись с этим, межрайонная прокуратура обжаловала основание увольнения в судебном порядке. Суд признал требования прокурора обоснованными, изменив формулировку прекращения трудовых отношений «в связи с утратой доверия».

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