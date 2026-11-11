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16:51 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Житель Башкирии разбил машину бывшей и попал под суд

Женщине причинён ущерб на сумму 560 тысяч рублей.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

В Кугарчинском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в том, что он умышленно повредил чужой автомобиль из хулиганских побуждений и причинил значительный ущерб.

По версии следствия, в июле 2026 года мужчина во дворе многоквартирного дома по улице Ленина в селе Мраково специально разбил автомобиль «Киа Спортейдж», принадлежащий его сожительнице. В результате женщине причинён ущерб на сумму 560 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кугарчинский межрайонный суд — дальше решение будет принимать суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Ранее девушка в Башкирии подожгла «Мерседес» бывшего сожителя.

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