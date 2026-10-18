Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 26-летней жительницы села Миловка Уфимского района Башкирии, которая подожгла автомобиль бывшего сожителя.



Как сообщили в МВД по региону, 10 октября в дежурную часть поступила информация о возгорании автомобиля «Мерседес-Бенц» во дворе дома в селе Миловка. Прибывшие на место полицейские увидели, что салон машины предварительно был облит горючей жидкостью. Материальный ущерб превысил 600 тысяч рублей.



34-летний мужчина - владелец автомобиля, сообщил полицейским, что подозревает в случившемся свою бывшую сожительницу, с которой в тот вечер у него произошла ссора. В качестве подтверждения своей догадки он показал полицейским телефон, в котором сохранил СМС с угрозами.



«Сотрудники уголовного розыска приступили к розыску подозреваемой. Женщина пыталась скрыться от оперативников, однако вскоре была задержана и доставлена в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.



Свои действия она объяснила сильной обидой на бывшего сожителя. По ее словам, между ней и ее экс-возлюбленным произошел конфликт на почве личных отношений. В четыре часа ночи молодая женщина проникла внутрь автомобиля, облила салон бензином и подожгла. Огонь в считанные минуты охватил машину. По заключению экспертов, автомобиль полностью выгорел.



На допросе молодая женщина призналась, что ссора с бывшим сожителем вывела ее из себя и она решила отомстить.



«Известно, что после общения с полицейскими она помирилась с потерпевшим и планирует возместить ущерб», — добавили в МВД.



Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.



Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее, ревнивец из Уфы поджег машину соперника.