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09:30 (UTC+5), 18 Октября 2026

Девушка в Башкирии подожгла «Мерседес» бывшего сожителя - видео

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Галина Бахшиева
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Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 26-летней жительницы села Миловка Уфимского района Башкирии, которая подожгла автомобиль бывшего сожителя.
 
Как сообщили в МВД по региону, 10 октября в дежурную часть поступила информация о возгорании автомобиля «Мерседес-Бенц» во дворе дома в селе Миловка. Прибывшие на место полицейские увидели, что салон машины предварительно был облит горючей жидкостью. Материальный ущерб превысил 600 тысяч рублей.
 
34-летний мужчина - владелец автомобиля, сообщил полицейским, что подозревает в случившемся свою бывшую сожительницу, с которой в тот вечер у него произошла ссора. В качестве подтверждения своей догадки он показал полицейским телефон, в котором сохранил СМС с угрозами.
 
«Сотрудники уголовного розыска приступили к розыску подозреваемой. Женщина пыталась скрыться от оперативников, однако вскоре была задержана и доставлена в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
 
Свои действия она объяснила сильной обидой на бывшего сожителя. По ее словам, между ней и ее экс-возлюбленным произошел конфликт на почве личных отношений. В четыре часа ночи молодая женщина проникла внутрь автомобиля, облила салон бензином и подожгла. Огонь в считанные минуты охватил машину. По заключению экспертов, автомобиль полностью выгорел.
 
На допросе молодая женщина призналась, что ссора с бывшим сожителем вывела ее из себя и она решила отомстить.
 
«Известно, что после общения с полицейскими она помирилась с потерпевшим и планирует возместить ущерб», — добавили в МВД.
 
Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
 
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее, ревнивец из Уфы поджег машину соперника.

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