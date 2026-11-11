В Уфе ребенок угодил под колеса иномарки

По предварительным данным пресс-службы ГАИ Уфы, накануне вечером напротив дома № 69 по улице Карла Маркса 26-летний водитель, управляя машиной «Хендай Солярис», совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП малолетний пешеход с травмами был доставлен в медучреждение.

По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее в Башкирии водитель-нарушитель подверг опасности малолетнего пассажира.