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10:33 (UTC+5), 11 Ноября 2026

В Башкирии водитель-нарушитель подверг опасности малолетнего пассажира

Ребёнок в автомобиле — зона особой ответственности.

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пресс-служба ГАИ РБ Мах
Фото: пресс-служба ГАИ РБ | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Накануне в Кушнаренковском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили «ВАЗ-2105», под управлением 55-летнего жителя Чишминского района, лишённого права управления. Он перевозил малолетнего ребенка без детского удерживающего устройства на снятом с регистрационного учёта автомобиле.

В отношении водителя составили административные материалы по статьям «управление ТС водителем, лишённым права управления», «управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», «нарушение требований к перевозке детей».

В Госавтоинспекции напомнили, что обязанность по обеспечению безопасности ребёнка в первую очередь лежит на взрослых. Недопустимо подвергать детей риску, допуская их перевозку водителями, лишёнными права управления.

Ранее в Уфе молодого человека «наняли» в дропперы прямо на остановке.

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