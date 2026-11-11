В Башкирии водитель-нарушитель подверг опасности малолетнего пассажира

Накануне в Кушнаренковском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили «ВАЗ-2105», под управлением 55-летнего жителя Чишминского района, лишённого права управления. Он перевозил малолетнего ребенка без детского удерживающего устройства на снятом с регистрационного учёта автомобиле.

В отношении водителя составили административные материалы по статьям «управление ТС водителем, лишённым права управления», «управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», «нарушение требований к перевозке детей».

В Госавтоинспекции напомнили, что обязанность по обеспечению безопасности ребёнка в первую очередь лежит на взрослых. Недопустимо подвергать детей риску, допуская их перевозку водителями, лишёнными права управления.

Ранее в Уфе молодого человека «наняли» в дропперы прямо на остановке.