В Уфе молодого человека «наняли» в дропперы прямо на остановке

В Уфе вынесли приговор 19-летнему парню, который согласился на сомнительное предложение незнакомца на остановке. Он признан виновным в неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ).

В декабре 2025 года днем неизвестный предложил юноше за вознаграждение предоставить доступ к своей банковской карте. Молодой человек согласился и открыл банковский счет, затем передал неизвестному удаленный доступ к нему. За что получил 25 тысяч рублей.

Между тем, через счет доверчивого уфимца мошенники перевели более 495 тысяч рублей.

Мировой суд назначил дропперу наказание в виде 80 часов обязательных работ, а также удовлетворил иск прокуратуры о возмещении денежных средств, полученных преступным путем, сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее дроппера из Кемеровской области обязали вернуть обманутому пенсионеру из Башкирии полмиллиона рублей.