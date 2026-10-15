Дроппера обязали вернуть обманутому пенсионеру из Башкирии полмиллиона

В Нефтекамске прокуратура защитила права пенсионера, ставшего жертвой мошенников. Надзорное ведомство добилось, чтобы деньги взыскали с дроппера из Кемеровской области.

По версии следствия, в период с апреля по июль 2025 года потерпевший, под уговоры выгодного вложения денег в бизнес, перевел на дропперский счет 513 тысяч рублей.

Теперь по решению суда дроппер обязан вернуть эти деньги.

Ранее «Башинформ» писал о том, что дроппер из Тольятти вернул бойцу СВО из Башкирии украденные деньги.