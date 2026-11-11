В Уфе из-за ДТП с участием автобуса встало движение электротранспорта

По данным городского управления электротранспорта, на перекрестке улиц Лесунова и Сельской Богородской из-за столкновение автобуса «Лотос», а также автомобилей марки «Черри» и «Рено Дастер» встало движение троллейбусов, выполнявших маршруты № 9, 10, 15.
Граждан просят учитывать сложившуюся ситуацию с транспортом.
Ранее в Уфе ребенок угодил под колеса иномарки.
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