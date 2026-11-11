В Башкирии жертву финансовой пирамиды обманули на миллионы

По данным пресс-службы МВД по РБ, за помощью в полицию обратился 56-летний гражданин. Как выяснилось, несколько лет назад он лишился крупной суммы денег, вложившись в финансовую пирамиду.

В июле этого года в одном из мессенджеров ему написал неизвестный, который предложил помочь вернуть вложенные средства. Под предлогом разблокировки виртуального счёта, затем оплаты услуг по переводу, а впоследствии уплаты налога гражданин в течение нескольких месяцев частями перевёл неизвестному деньги на общую сумму 3 млн 180 тысяч рублей.

При оформлении кредитов сотрудники банка пытались отговорить потерпевшего, напомнив о случаях мошенничества, однако мужчина не послушал.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество».