Стало известно о самочувствии пострадавших при пожаре в общежитии уфимцев

Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, четверо детей были доставлены в детскую городскую больницу № 17. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей. Ещё двое взрослых проходят лечение больнице № 21 им. В. Г. Сахаутдинова. Состояние одной пациентки оценивается как средней степени тяжести, вторая пострадавшая — в тяжёлом состоянии.

Как информировал «Башинформ», в доме на улице Блюхера загорелась квартира на первом этаже. Из-за сильного задымления помещений и подъезда огнеборцам пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и применять тактическую вентиляцию. Звенья газодымозащитной службы спасли 18 человек, в том числе четверых детей при помощи спасательных устройств. Еще 50 жильцов, среди которых 10 детей, самостоятельно покинули свои квартиры до приезда пожарных.