Житель Башкирии сбежал от своих троих детей с долгом по алиментам

Сотрудники отделения судебных приставов по городу Давлеканово и Давлекановскому району за неуплату денег на содержание несовершеннолетних детей объявили в розыск 38-летнего уроженца Туймазов. Он задолжал троим детям алименты — более 800 тысяч рублей.

По данным республиканской службы судебных приставов, мужчина не обеспечил явку в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлен по последнему известному месту жительства, поэтому его объявили в розыск.

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