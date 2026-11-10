Осмотр ребенка в Башкирии закончился скандалом и избиением медиков

По предварительным данным, фельдшер с медсестрой приехали в дом, где проживает женщина с детьми, чтобы осмотреть ее годовалого ребенка. По характерным признакам, мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. Тогда медики приняли решение вызвать сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних, так как опасались за безопасность детей.

«Женщине это очень не понравилось. Она стала скандалить, агрессивно себя вести. Затем ударила одного медика по лицу, а другого толкнула», — рассказал собеседник информагентства.

Пострадавшие обратились в полицию. «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ сообщили, что в отделении МВД России по Ермекеевскому району было зарегистрировано два сообщения от медработников о причинении им телесных повреждений и одно сообщение о неблагополучном содержании несовершеннолетних в одной из сельских семей.

«По каждому из сообщений на данный момент проводится комплекс мероприятий по сбору материалов, которые будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — пояснили в ведомстве.

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