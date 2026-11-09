В Башкирии пятерых мужчин обвинили в похищении человека

В Туймазинском районе пятерым местным жителям предъявили обвинение в похищении человека с применением насилия.
По информации пресс-службы Следственного комитета по РБ, ночью 26 апреля 2025 года в Туймазах они представились полицейскими, надели на мужчину наручники, силой посадили в машину без номеров и вывезли в село Ильчимбетово. Там, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали вернуть 400 тысяч рублей.
Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший сообщил, что попытается получить деньги у брата. Во время организованной похитителями встречи на автодороге Октябрьский — Туймазы мужчина сумел пересесть в автомобиль родственника и уехать.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали пятерых участников преступной группы. Ими оказались жители Уфы и Туймазинского района, мужчины в возрасте 21, 22, 25 и 28 лет. В ходе обысков по местам их проживания изъяты предмет, похожий на пистолет, патроны, наручники, банковские карты и сотовые телефоны.
В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действия, в отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных сообщников — домашний арест и запрет определенных действий.
Ранее в Уфе на пепелище нашли труп мужчины.
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