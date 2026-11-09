В Башкирии нетрезвый лихач лишился дорогостоящей иномарки

51-летний житель Кумертау по требованию прокуратуры лишился дорогостоящего автомобиля за нетрезвую езду.

В мае текущего года мужчина, который уже был лишен прав за нетрезвое вождение, вновь выпил и сел за руль автомобиля «Иксайт Икс-Кросс 8». Его остановили сотрудники ГАИ. Факт опьянения был подтвержден результатами освидетельствования.

Стерлибашевский межрайонный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года, а также конфисковал машину в доход государства.

Ранее в Белорецком районе суд конфисковал «семерку».