В Башкирии нетрезвый лихач лишился дорогостоящей иномарки

51-летний житель Кумертау по требованию прокуратуры лишился дорогостоящего автомобиля за нетрезвую езду.
В мае текущего года мужчина, который уже был лишен прав за нетрезвое вождение, вновь выпил и сел за руль автомобиля «Иксайт Икс-Кросс 8». Его остановили сотрудники ГАИ. Факт опьянения был подтвержден результатами освидетельствования.
Стерлибашевский межрайонный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года, а также конфисковал машину в доход государства.
Ранее в Белорецком районе суд конфисковал «семерку».
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