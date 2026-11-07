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16:00 (UTC+5), 07 Ноября 2026

Житель Башкирии лишился автомобиля за любовь к пьяной езде

В Белорецке у 48-летнего водителя конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду, сообщили в прокуратуре Башкирии.

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Андрей Старостин архив ИА «Башинформ»
Фото: Андрей Старостин | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Белорецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48‑летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения).

В апреле 2026 года водитель, ранее уже оштрафованный за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, вновь сел за руль автомобиля «ВАЗ‑2107» после употребления алкоголя. Проходить медицинское освидетельствование он вновь отказался.

«Суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Автомобиль конфискован в доход государства», — уточняется в сообщении прокуратуры Башкирии.

Ранее житель Стерлитамака лишился автомобиля за повторную пьяную езду, сообщал Башинформ.

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