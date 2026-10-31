В Башкирии конфисковали автомобиль у любителя пьяной езды

В Стерлитамаке мужчина лишился автомобиля за повторную пьяную езду.

В июле текущего года водитель без прав, будучи нетрезвым, сел за руль автомобиля «ВАЗ 21124». На улице Кочетова его остановили сотрудники ДПС.

Во время проверки документов госавтоинспекторы заметили признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование, от которого мужчина отказался. Ранее мужчина уже привлекался за подобное нарушение к административной ответственности.

Городской суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев, а также конфисковал машину в доход государства, сообщает прокуратура Башкирии.

Ранее суд конфисковал автомобиль у 31-летнего водителя, которые также сел за руль в нетрезвом состоянии.