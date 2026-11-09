Схватил за шею и ударил: жителя Башкирии осудили за избиение девочки

По информации объединенной пресс-службы судов РБ, в августе 2026 года пьяный подсудимый, находясь на пляже, из хулиганских побуждений, не имея на то повода и оснований, схватил за шею малолетнюю девочку и нанёс один удар рукой по лицу.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью. Его признали виновным и назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Кроме того, учитывая добровольное частичное возмещение морального вреда в размере 15 тысяч рублей, суд определил взыскать компенсацию морального вреда в размере 85 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Башкирии во время рыбалки пропал подросток.