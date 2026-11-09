Как аферисты выманили 2 млн рублей у матери погибшего бойца из Башкирии

По данным пресс-службы МВД по РБ, в начале ноября 62-летней жительнице села Старый Сибай позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником Военной прокуратуры. Он назвал данные погибшего на СВО сына и сообщил, что женщине нужно как можно скорее явиться за наградой в их ведомство. Однако, чтобы получить наградное удостоверение, необходимо было продиктовать данные СНИЛС.
После этого злоумышленники заявили, что мошенники взломали портал «Госуслуг» и тем самым получили доступ к ее банковскому счету. Далее в разговор вступил якобы «сотрудник» Центробанка. Аферист сообщил взволнованной женщине, что для сохранности денежных средств ей необходимо их снять и перевести на так называемый «безопасный счет».
Потерпевшая через мобильное приложение банка отправила мошенникам 2 миллиона рублей.
После выполнения всех инструкций связь с неизвестными прекратилась. Женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
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