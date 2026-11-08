Как уточнили в управлении гражданской защиты Уфы, нога ребенка застряла между стеной и батареей отопления.



По словам мамы, девочка бегала и играла по квартире. Услышав детский крик, женщина обнаружила, что ее дочь не может самостоятельно освободить ногу, и сразу позвонила по номеру 112.



На место приехали спасатели.

«Они действовали спокойно и очень бережно: один специалист аккуратно удерживал и освобождал ножку, а второй успокаивал девочку, — рассказали в управлении гражданской защиты Уфы. — Операция прошла успешно — ребёнка быстро освободили. Иногда для спасения нужны не только инструменты, но и уверенные действия, терпение и добрые слова».

Ранее в Сибае спасатели помогли девочке, нога которой также застряла между стеной и батареей отопления.