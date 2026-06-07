В Башкирии спасатели освободили застрявшую ногу девочки

В городе Сибае сотрудники госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям оказали помощь 13-летней девочке, нога которой застряла между стеной и батареей отопления.

Чтобы помочь ребёнку, прибывшим спасателям пришлось отодвинуть батарею от стены. Девочка не пострадала, медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели рекомендуют в подобных случаях не пытаться вытащить конечность самостоятельно. Лучше звать на помощь специалистов.

Ранее помощь спасателей понадобилась малышу из Уфы.