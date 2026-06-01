В Уфе нога малыша застряла в стуле

В канун Дня защиты детей спасателям управления гражданской защиты Уфы пришлось вызволять маленького уфимца из необычной «ловушки».

Спинка обычного стула превратилась для малыша в настоящий капкан. Но для спасателей нет невыполнимых задач: ножку ребенка они освободили.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе родители ответят за подростка-водителя.