В Уфе родители ответят за подростка-водителя

В рамках социальной кампании «Не рули, малай!» и профилактического мероприятия «Мототехника» на ул. Александра Спивака сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада Калина».

Выяснилось, что автомобилем управляет подросток, который не имеет достаточных навыков и знаний для управления транспортом.

На место приехала его мать, при ней юного водителя отстранили от управления транспортным средством, машину поместили на спецстоянку.

В отношении родителей подростка материалы для проверки направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, для решения вопроса о привлечении законных представителей к административной ответственности и постановке семьи на учет.

Ранее в Башкирии за рулем питбайка погиб 14-летний подросток.