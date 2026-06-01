В Уфе родители ответят за подростка-водителя

В рамках социальной кампании «Не рули, малай!» и профилактического мероприятия «Мототехника» на ул. Александра Спивака сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада Калина».
Выяснилось, что автомобилем управляет подросток, который не имеет достаточных навыков и знаний для управления транспортом.
На место приехала его мать, при ней юного водителя отстранили от управления транспортным средством, машину поместили на спецстоянку.
В отношении родителей подростка материалы для проверки направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, для решения вопроса о привлечении законных представителей к административной ответственности и постановке семьи на учет.
Ранее в Башкирии за рулем питбайка погиб 14-летний подросток.
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