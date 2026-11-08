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11:02 (UTC+5), 08 Ноября 2026

В страшном ДТП в Чишминском районе Башкирии погибла пассажирка Toyota Camry

В Чишминском районе зарегистрировано ДТП со смертельным исходом, сообщили в ГАИ Башкирии. По предварительным данным, вчера вечером на 1419 км автодороги М-5 «Урал» 40-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

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ГАИ Башкирии канал в Макс
Фото: ГАИ Башкирии | канал в Макс
Галина Бахшиева

66-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель госпитализирован. 

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сейчас на дорогах Башкирии проходят массовые проверки водителей

ГАИ Башкирии канал в Макс
Фото: ГАИ Башкирии | канал в Макс
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