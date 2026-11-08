В надежде на прибыль: житель Уфы перевел мошенникам 2 млн рублей

В полицию обратился 55-летний житель Уфы с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в конце сентября ему позвонил неизвестный и предложил выгодно вложить деньги в криптовалюту.

«Собеседник представился специалистом по криптовалюте. Он убедил уфимца установить необходимое приложение и сообщил номер кошелька для перевода средств в качестве инвестиций. Рассчитывая на прибыль, потерпевший в течение месяца вкладывал деньги», — рассказали в МВД.



Уфимец понял, что попал в сети мошенников, когда не смог вывести заработанные деньги, после чего обратился в полицию. Общий ущерб составил почти 2 млн рублей, из которых 1,5 млн взяты в кредит.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«Будьте бдительны. Не доверяйте информации о быстром и несложном заработке. Не совершайте операции с финансами под диктовку неизвестных кураторов, не переводите свои деньги незнакомым людям», — вновь напомнили в МВД по Башкирии.

О том, как аферисты узнают тайны жителей Башкирии, читайте в этой статье Башинформа.