В Уфе женщину осудят за кражи, наркотики и нападение с ножом на полицию

В Уфе завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины. Она обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, краже с банковского счета, незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта в крупном размере.

Как рассказали в пресс-службе следкома, в июле 2026 года сотрудники полиции остановили обвиняемую на улице Бакалинской в Уфе для доставления в отдел полиции и проверки ее причастности к преступлению. Женщина попыталась скрыться, однако ее удалось задержать. Находясь в служебном автомобиле, она достала нож и нанесла одному из полицейских удар в область правой кисти.

Кроме того, в июне 2026 года обвиняемая под предлогом звонка получила от знакомого телефон, принадлежавший другой женщине, а вместе с ним ошибочно переданную банковскую карту владелицы. Используя мобильное банковское приложение и реквизиты карты, она похитила более 82 тысяч рублей: переводила деньги родственнице и знакомым, оплачивала покупки, поездки на такси, аренду жилья и электросамокатов.

Также установлено, что в апреле 2026 года женщина незаконно приобрела и хранила для личного употребления наркотическое средство синтетического происхождения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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