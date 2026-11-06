В Башкирии наркокурьер 7 лет проведет в колонии

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33‑летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в суде установили, что в апреле 2026 года мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом. В последующем он принимал активное участие в совершении преступлений, выполняя роль курьера.

Подсудимый прибыл к оборудованному тайнику в лесополосе и забрал оттуда сверток с наркотическим средством. По месту своего жительства он расфасовал запрещенные вещества и в последующем их разместил на территории Стерлитамака. Однако довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог в связи с задержанием сотрудниками полиции.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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