В Башкирии наркокурьер 7 лет проведет в колонии

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33‑летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в суде установили, что в апреле 2026 года мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом. В последующем он принимал активное участие в совершении преступлений, выполняя роль курьера.
Подсудимый прибыл к оборудованному тайнику в лесополосе и забрал оттуда сверток с наркотическим средством. По месту своего жительства он расфасовал запрещенные вещества и в последующем их разместил на территории Стерлитамака. Однако довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог в связи с задержанием сотрудниками полиции.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее мы сообщали, что в Уфе вор-рецидивист получил 3,5 года колонии за 8 краж из магазина.
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