В Уфе потушили горящий деревянный дом

Сегодня в МЧС Башкортостана поступило сообщение о пожаре в частном секторе. К месту вызова незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Благодаря быстрым и слаженным действиям огнеборцев, распространение огня удалось остановить. Пожар был ликвидирован на площади 35 кв. м. Огнем поврежден бревенчатый дом размером 6×6 метров с мансардным этажом. Обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Ранее в Башкирии зарядка телефона спровоцировала пожар в квартире.