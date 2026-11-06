В Уфе подросток на электровелосипеде попал под колеса Nissan Terrano

По данным пресс-службы ГАИ Уфы, авария случилась напротив дома № 167 по улице Революционной. Несовершеннолетний управлял электровелосипедом Kugoo и пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате столкновения подросток получил травмы. С места ДТП несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение. О его текущем состоянии и степени тяжести травм на данный момент не сообщается.

По факту аварии госавтоинспекция начала административное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии двое подростков подозреваются в угоне автомобилей.