В Башкирии пьяный водитель избил сотрудника ДПС

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в августе пьяный мужчина ехал за рулем «Лады Гранты», будучи ранее привлеченным к административной и уголовной ответственности за аналогичное деяние.
Осознавая, что сотрудники ДПС могут привлечь его к установленной законом ответственности, водитель оказал сопротивление, попытался покинуть служебный автомобиль, при этом нанес инспектору ДПС несколько ударов ногой.
Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 7 лет.
Ранее в Уфе подросток на электровелосипеде попал под колеса Nissan Terrano.
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