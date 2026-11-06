На трассе в Татарстане опрокинулся ехавший из Башкирии грузовик с мазутом

По данным МЧС Татарстана, в экстренные службы поступило сообщение о ДТП на 385 км автодороги Р-239 около поселка Новозареченск Бавлинского района.
Выяснилось, что произошло опрокидывание в кювет грузового тягача «МАН» с полуприцепом-цистерной объёмом 40 тонн, груженной 20 тоннами мазута. Мазут вытекал из деформированного люка цистерны, сама цистерна повреждений не получила. Утечку мазута устранили, как и угрозу попадания его в водоисточники. В инциденте обошлось без пострадавших.
Как отметили в ведомстве, грузовой тягач следовал из Башкортостана в Оренбург. К месту происшествия для локализации разлива мазута от исполнительного комитета Бавлинского муниципального района был направлен экскаватор. Была произведена обваловка места разлива. Подъём грузовика на дорогу, сбор и утилизацию загрязнённого мазутом грунта организовал перевозчик.
Ранее Башинформ сообщал о том, что на большинстве дорог в Башкирии сняты ограничения движения.
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