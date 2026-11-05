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12:25 (UTC+5), 05 Ноября 2026

Житель Башкирии пытался скрыть, что его избил ранее судимый мужчина

В Туймазинском районе полицейские раскрыли избиение, которое пострадавший пытался выдать за падение в погреб.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
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28 октября в дежурную часть отдела МВД России по Туймазинскому району поступило сообщение из местной больницы. Медики сообщили, что к ним на скорой помощи доставили 34-летнего жителя города Октябрьского с травмами головы. Сам мужчина пояснил врачам и полицейским, что получил повреждения, случайно упав в погреб. Но характер травм вызвал у силовиков сомнения. Изучив повреждения совместно с медицинскими специалистами, сотрудники полиции приняли решение провести дополнительную проверку.

Выяснилось, что 17 октября в магазине на улице Коваленко в селе Серафимовский мужчину жестоко избил неизвестный. Конфликт возник внезапно, после чего злоумышленник нанес 34-летнему мужчине несколько ударов, повлекших тяжкий вред здоровью.

Сотрудникам уголовного розыска удалось оперативно установить личность нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний местный житель. Подозреваемого задержали. Вину в содеянном он признал полностью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Полиция устанавливает все детали произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее уфимец перевел 40 тысяч за несуществующие колеса.

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