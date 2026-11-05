Уфимец перевел 40 тысяч за несуществующие колеса

Житель Уфы остался без денег и без автомобильных колес. 39-летний мужчина решил купить резину через сайт объявлений и перевел продавцу 40 тысяч рублей, но товар так и не получил.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, все началось с обычного объявления в интернете. Покупатель списался с продавцом, договорился о цене и попросил отправить колеса в Уфу. Чтобы усыпить бдительность, мошенник прислал фото из якобы транспортной компании, где он держит договор с фамилией покупателя. Убедившись, что все «по-настоящему», уфимец перевел 40 тысяч рублей предоплаты. Сразу после перевода «продавец» исчез.

Когда мужчина понял, что колес нет, он сам позвонил в транспортную компанию. Там ответили, что никакой посылки не было, а договор, который прислал продавец — подделка.

Полицейские возбудили уголовное дело за мошенничество. Сейчас они выясняют, кому принадлежал счет, на который ушли деньги. Правоохранители просят граждан быть внимательнее: «Не переводите полную оплату за товар, пока не увидите его вживую, и всегда проверяйте отзывы о продавце».

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