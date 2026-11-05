Уфимец перевел 40 тысяч за несуществующие колеса

Житель Уфы остался без денег и без автомобильных колес. 39-летний мужчина решил купить резину через сайт объявлений и перевел продавцу 40 тысяч рублей, но товар так и не получил.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, все началось с обычного объявления в интернете. Покупатель списался с продавцом, договорился о цене и попросил отправить колеса в Уфу. Чтобы усыпить бдительность, мошенник прислал фото из якобы транспортной компании, где он держит договор с фамилией покупателя. Убедившись, что все «по-настоящему», уфимец перевел 40 тысяч рублей предоплаты. Сразу после перевода «продавец» исчез.
Когда мужчина понял, что колес нет, он сам позвонил в транспортную компанию. Там ответили, что никакой посылки не было, а договор, который прислал продавец — подделка.
Полицейские возбудили уголовное дело за мошенничество. Сейчас они выясняют, кому принадлежал счет, на который ушли деньги. Правоохранители просят граждан быть внимательнее: «Не переводите полную оплату за товар, пока не увидите его вживую, и всегда проверяйте отзывы о продавце».
Читайте также «Когда пора „переобувать“ автомобиль?»
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.