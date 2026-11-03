Жителя Башкирии жестоко избили в коридоре общежития

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в феврале 2026 года в общем коридоре одного из общежитий города на почве личной неприязни осужденный схватил потерпевшего за ворот куртки и протащил около 15 метров. Затем он нанес не менее двух ударов ногой по голове и несколько раз ударил по туловищу.

В итоге потерпевший получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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