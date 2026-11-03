В Башкирии мужчина душил сожительницу и ударил её радиатором

В Белорецком районе полиция возбудила уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, напавшего на сожительницу. По информации пресс-службы МВД по РБ, в полицию обратилась местная жительница с заявлением о противоправных действиях сожителя. В день происшествия молодая пара гостила у друзей, где распивала спиртные напитки. Позднее они вернулись домой, а вскоре к ним пришли те же друзья — с алкоголем. Застолье продолжилось.
В какой-то момент мужчина зашёл в ванную комнату. Когда он попытался выйти, дверь не открылась. Ему показалось, что сожительница удерживает её снаружи. Разозлившись, он с силой распахнул дверь, схватил женщину за волосы и начал душить, выкрикивая угрозы убийством. Потерпевшая получила телесные повреждения.
Также примерно за неделю до этого во время очередной ссоры мужчина бросил в женщину металлический радиатор. Удар пришёлся по голове, что привело к сотрясению головного мозга.
По данному факту возбудили уголовное дело об угрозе убийством (по двум эпизодам), а также об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Ранее в Башкирии парень с девушкой планировали террористический акт.
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