В Башкирии парень с девушкой планировали террористический акт

По данным пресс-службы УФСБ России по РБ, 39-летний уроженец Уфы в соцсетях вступил в переписку с представителем запрещенной на территории России украинской организации. Получив задание на совершение поджога железнодорожного транспортного средства в Ашинском районе Челябинской области, он привлек 20-летнюю жительницу Белебеевского района, совместно с которой прошел обучение по тактике совершения террористического акта. Направляясь к месту совершения поджога, мужчина и его спутница были задержаны сотрудниками Уфимского линейного управления МВД России на транспорте. По местам проживания злоумышленников изъяли инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления.

Следователи УФСБ в отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям «террористический акт», «содействие террористической деятельности», «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Ранее житель Башкирии за сопротивление полиции получил 6 лет 8 месяцев колонии.