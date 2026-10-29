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17:41 (UTC+5), 29 Октября 2026

Житель Башкирии за сопротивление полиции получил 6 лет 8 месяцев колонии

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ИА «Башинформ» архив ИА «Башинформ»
Фото: ИА «Башинформ» | архив ИА «Башинформ»
Сергей Николаев

Суд апелляционной инстанции ужесточил наказание жителю Сибая за применение насилия в отношении представителя власти и покушение на хищение оружия, сообщает Верховный суд РБ. 
 
В феврале 2026 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в связи с несогласием с привлечением знакомого к административной ответственности оказал активное сопротивление сотрудникам полиции. Мужчина причинил телесные повреждения одному из полицейских, кроме того, попытался завладеть его табельным оружием.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти, покушении на хищение оружия и назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РБ, рассмотрев уголовное дело в апелляционном порядке, изменила приговор – отменила условное осуждение и усилила наказание до 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.

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