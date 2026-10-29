Суд первой инстанции признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти, покушении на хищение оружия и назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РБ, рассмотрев уголовное дело в апелляционном порядке, изменила приговор – отменила условное осуждение и усилила наказание до 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.
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