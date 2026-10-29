Суд апелляционной инстанции ужесточил наказание жителю Сибая за применение насилия в отношении представителя власти и покушение на хищение оружия, сообщает Верховный суд РБ.



В феврале 2026 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в связи с несогласием с привлечением знакомого к административной ответственности оказал активное сопротивление сотрудникам полиции. Мужчина причинил телесные повреждения одному из полицейских, кроме того, попытался завладеть его табельным оружием.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти, покушении на хищение оружия и назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РБ, рассмотрев уголовное дело в апелляционном порядке, изменила приговор – отменила условное осуждение и усилила наказание до 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.