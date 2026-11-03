Жительница Башкирии лишилась машины из-за долга почти в полмиллиона рублей

Как сообщили в республиканской службе судебных приставов, должница набрала займы в разных банках, какое-то время исправно вносила платежи, но затем уволилась и перестала платить по счетам. Несмотря на обещания погасить долг, реальных денег кредиторы так и не увидели.

Приставы обнаружили у женщины «Ладу Гранту» прямо во дворе её дома. Машину эвакуировали и отправили на ответственное хранение. В дальнейшем автомобиль продадут на торгах, а вырученные 490 тысяч рублей пойдут на погашение кредитов и оплату услуг эвакуатора.

Ранее в Уфе задержали курьера, похитившего у пенсионерки 660 тысяч рублей.