В деревне Башкирии женщина сняла нападение волков на домашний скот

По словам жительницы Еникеево, за последнюю неделю волки загрызли около десяти голов скота.

«Утром муж сказал, что собаки напали на козу возле дома. Я посмотрела через камеру телефона и увидела ужасный момент: волки пытались утащить животное. Их видели в окрестностях деревни Старобалапаново, загрызли еще семь овец. Сейчас местные охотники пытаются добыть хищников», — рассказала сельчанка.

По данным минэкологии Башкирии, на 1 апреля 2026 года, в Абзелиловском районе численность волка составляет 25 особей. По информации государственного охотничьего инспектора по району Ильнура Султанова, по состоянию на 3 ноября в рамках любительской и спортивной охоты добыто 6 особей волков. Данную ситуацию районный госохотинспектор взял на контроль. В ближайших деревнях имеются охотники с действующими разрешениями на добычу волков — они будут контролировать обстановку в целях недопущения дальнейших нападений волков на домашних животных.

Охота на диких животных (охотничьи ресурсы) разрешается в охотничьих угодьях с соблюдением правил, видов и ограничений охоты. На землях населённых пунктов охота запрещена. Согласно ст. 23 ФЗ «О полиции», сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие для обезвреживания животного, создающего угрозу жизни и здоровью граждан и (или) сотрудника полиции.

При выявлении захода волков в населённый пункт просим незамедлительно информировать: единую дежурно-диспетчерскую службу — по телефону 112; оперативного дежурного Минэкологии Республики Башкортостан — по телефону 8 (347) 218-04-30.

Ранее в Зилаирском районе Башкирии волки растерзали стадо овец и коз.