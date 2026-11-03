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13:59 (UTC+5), 03 Ноября 2026

В деревне Башкирии женщина сняла нападение волков на домашний скот

В деревне Еникеево Абзелиловского района местная жительница сняла на видео, как волки нападают на козу. Как видно на кадрах, хищники растерзали домашнее животное и пытаются утащить в сторону леса.

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Инсаф Хужабирганов
Видео: Лилия Хусаинова | предоставлено «Башинформу»
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По словам жительницы Еникеево, за последнюю неделю волки загрызли около десяти голов скота.

«Утром муж сказал, что собаки напали на козу возле дома. Я посмотрела через камеру телефона и увидела ужасный момент: волки пытались утащить животное. Их видели в окрестностях деревни Старобалапаново, загрызли еще семь овец. Сейчас местные охотники пытаются добыть хищников», — рассказала сельчанка.

По данным минэкологии Башкирии, на 1 апреля 2026 года, в Абзелиловском районе численность волка составляет 25 особей. По информации государственного охотничьего инспектора по району Ильнура Султанова, по состоянию на 3 ноября в рамках любительской и спортивной охоты добыто 6 особей волков. Данную ситуацию районный госохотинспектор взял на контроль. В ближайших деревнях имеются охотники с действующими разрешениями на добычу волков — они будут контролировать обстановку в целях недопущения дальнейших нападений волков на домашних животных.

Охота на диких животных (охотничьи ресурсы) разрешается в охотничьих угодьях с соблюдением правил, видов и ограничений охоты. На землях населённых пунктов охота запрещена. Согласно ст. 23 ФЗ «О полиции», сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие для обезвреживания животного, создающего угрозу жизни и здоровью граждан и (или) сотрудника полиции.

При выявлении захода волков в населённый пункт просим незамедлительно информировать: единую дежурно-диспетчерскую службу — по телефону 112; оперативного дежурного Минэкологии Республики Башкортостан — по телефону 8 (347) 218-04-30.

Ранее в Зилаирском районе Башкирии волки растерзали стадо овец и коз.

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