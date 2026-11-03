В Бирске участники массовой драки предстанут перед судом

Как рассказали в пресс-службе следкома, в ночь на 4 августа 2025 года один из фигурантов, будучи на тот момент несовершеннолетним, вместе с другими лицами спровоцировал конфликт возле кафе в Бирске, после чего они избили двух молодых людей. Одного из потерпевших преследовали по улицам и продолжили избивать возле магазина на улице Коммунистической.

Когда очевидцы попытались пресечь противоправные действия, к нападавшим присоединился второй обвиняемый. Вместе с другими участниками он избил вступившегося за потерпевшего мужчину, а затем ударил женщину.

Кроме того, несовершеннолетний, угрожая одному из избитых складным ножом, потребовал передать ему 15 тыс. рублей, однако денег при себе у потерпевшего не оказалось.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Материалы в отношении других участников конфликта выделены в отдельное производство.

Ранее мы сообщали, что жителя Башкирии жестоко избили в коридоре общежития.