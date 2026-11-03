В Башкирии заключенный оговорил сокамерника

Его признали виновным по статье «заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённого с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне 2026 года мужчина, отбывавший наказание в исправительном учреждении, обратился в правоохранительные органы с заведомо ложным заявлением о том, что в январе 2023 года сокамерник совершил в отношении него тяжкое преступление.
Расследование уголовного дела показало, что заключенный выдумал историю, испытывая личную неприязнь к сокамернику.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Ранее жителя Башкирии жестоко избили в коридоре общежития.
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