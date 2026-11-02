Жительницу Башкирии обвинили в убийстве школьной подруги

Стерлитамакский городской суд отправил под домашний арест 48-летнюю жительницу Миякинского района. Женщину обвиняют в убийстве школьной подруги, совершенном в ноябре 2009 года.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, 17 лет назад обвиняемая знала, что у ее знакомой есть крупная сумма наличных на покупку квартиры. Под предлогом показа жилья в строящемся доме она заманила жертву в темный и пустой подъезд. Когда женщина оступилась и упала, нападавшая ударила ее ножом несколько раз, забрала сумку с деньгами и спрятала тело под лестницей.

Суд принял решение об аресте, учитывая смягчающие обстоятельства: женщина является единственным родителем, воспитывает малолетних детей (один из которых — ребенок-инвалид) и ухаживает за пожилыми больными родителями. Также за 16 лет следствия она не пыталась скрыться и не оказывала давления на свидетелей. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

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