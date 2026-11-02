Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
17:31 (UTC+5), 02 Ноября 2026

Жительницу Башкирии обвинили в убийстве школьной подруги

Дело было 17 лет назад.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Стерлитамакский городской суд отправил под домашний арест 48-летнюю жительницу Миякинского района. Женщину обвиняют в убийстве школьной подруги, совершенном в ноябре 2009 года.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, 17 лет назад обвиняемая знала, что у ее знакомой есть крупная сумма наличных на покупку квартиры. Под предлогом показа жилья в строящемся доме она заманила жертву в темный и пустой подъезд. Когда женщина оступилась и упала, нападавшая ударила ее ножом несколько раз, забрала сумку с деньгами и спрятала тело под лестницей.

Суд принял решение об аресте, учитывая смягчающие обстоятельства: женщина является единственным родителем, воспитывает малолетних детей (один из которых — ребенок-инвалид) и ухаживает за пожилыми больными родителями. Также за 16 лет следствия она не пыталась скрыться и не оказывала давления на свидетелей. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Ранее в Уфе подростка обвинили в совершении теракта.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru