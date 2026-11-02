В Уфе подросток обвиняется в совершении теракта

Ленинский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение подростку из Уфы в совершении террористического акта.

Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по РБ и МВД по РБ, в октябре 2026 года подросток откликнулся на объявление о продаже вейпа в мессенджере и отправил продавцу геолокацию торгового центра для встречи. После этого с ним связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они обвинили несовершеннолетнего в передаче координат иностранным спецслужбам и, угрожая уголовным преследованием, потребовали поджечь автозаправочную станцию.

«Они оказывали психологическое давление и угрожали уголовной ответственностью за передачу координат места с массовым пребыванием граждан представителю недружественной страны. Для того чтобы избежать наказания, юношу убедили поджечь автозаправочную станцию под видом проверки на реагирование экстренных служб. Подросток действовал по инструкции „куратора“, купив воспламеняющуюся жидкость», — пояснили в МВД по РБ.

Вечером 26 октября подросток поджег топливозаправочную колонку на улице Ахметова в Уфе. Пожар был ликвидирован сотрудниками ГУ МЧС РФ по РБ. Обошлось без пострадавших, но собственнику был причинен материальный ущерб. Подростка оперативно нашли.

«Проведены первоначальные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и иные причастные лица. По факту склонения несовершеннолетнего к совершению террористического акта возбуждено уголовное дело», — заявили в СУ СКР по РБ.

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